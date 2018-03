LUPI NELLE CAMPAGNE DEL PESCARESE, SBRANANO PECORE E AGNELLI

PESCARA. Una pecora sbranata e due agnellini che mancano all'appello, dopo che un branco di lupi, nella notte, è sceso fino alle campagne di Collecorvino, paese del Pescarese a 250 metri sul livello del mare. L'episodio è avvenuto nei terreni di una piccola azienda agricola a conduzione familiare, in una zona in cui si trovano anche alcune abitazioni. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati proprio i titolari della struttura, che hanno trovato la carcassa della pecora, mentre non c'è traccia dei due agnellini. Allertato il 112, sul posto sono giunti per un sopralluogo i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara) e il personale del servizio veterinario della Asl.