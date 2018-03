FALSO ALLARME BOMBA ALL'ASILO COMUNALE, BIMBI EVACUATI

TERAMO. Allarme bomba ieri mattina alla scuola dell'infanzia e al nido 'La coccinella' di Piano Solare a Teramo. Per l'ennesima volta la struttura comunale del quartiere di Fonte Baiano è stata presa di mira da vandali e sconsiderati: una telefonata anonima, verso le 8.30, ha avvertito della presenza di un ordigno: i bambini sono stati evacuati sia dall'asilo che dal nido, attraverso i percorsi di sicurezza previsti e separati, verso l'esterno.

Una volta messi in sicurezza i piccoli sono stati avvertiti i genitori e le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bonificato l'area e poi autorizzato il rientro nelle aule dopo aver verificato che l'allarme era il gesto di un mitomane. Torna dunque l'allarme sull'asilo, dopo i numerosi precedenti danneggiamenti alla recinzione e alla mensa e il ritrovamento di siringhe nel giardino ma anche sugli ingressi dell'asilo. Nel corso di una riunione in comune con l'assessore alla pubblica istruzione Piero Romanelli, è stata decisa l'immediata installazione delle telecamere, che si spera possa funzionare da deterrente per i malintenzionati. Sugli episodi c'è una indagine dei carabinieri.