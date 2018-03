INCENDIATI AUTOCARRO E MACCHINA IN AZIENDA AGRICOLA DI LORETO APRUTINO

LORETO APRUTINO. A causa di un incendio un autocarro ed una macchina irrigatrice sono stati parzialmente distrutti.

Il rogo si e' sviluppato ieri sera nell'area dell'azienda agricola 'Cancelli', in contrada Cancelli, a Loreto Aprutino (Pescara). Le fiamme sono partite dall'autocarro e si sono propagate anche alla macchina irrigatrice. Sul posto non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, e, in base ad alcuni elementi (orario, modalita' e zona), i carabinieri ritengono che l'incendio possa essere di natura dolosa. A lanciare l'allarme, attorno alle 22.15, e' stato un residente della zona. Il valore dei mezzi coinvolto e' di circa 15 mila euro; il danno non e' coperto da assicurazione. I titolari dell'azienda non avrebbero ricevuto minacce. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Stazione di Loreto e della Compagnia di Montesilvano.