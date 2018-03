VISTA: A L'AQUILA SCREENING GRATUITO PER BIMBI TRA 3 E 10 ANNI

L’AQUILA. Uno screening gratuito della vista per i bambini tra i 3 e i 10 anni a piazza San Bernardino dalle 10 alle 13. E' l'iniziativa del Lions club L'Aquila host in occasione della "Giornata dell'Amicizia" che si terra' domenica prossima in centro storico e vedra' la partecipazione di oltre 250 soci Lions di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise (distretto 108/A). I bambini, accompagnati dai genitori, potranno usufruire di esami della vista e della motilita' oculare. Lo screening sara' effettuato su un camper attrezzato, fornito dall'Unione Italiana Ciechi (sezione provinciale dell'Aquila) e dall'agenzia internazionale Prevenzione della cecita' (Iapb).

Gli interessati sono invitati a farci visita domenica 17 aprile dalle 10 alle 13 in piazza San Bernardino.