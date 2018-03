FABRIZIO DI CARLO NUOVO DIFENSORE CIVICO

ABRUZZO. Insediamento del nuovo Difensore civico all'Emiciclo, martedi' 19 alle ore 10.30, nella Sala Silone (piano zero), alla presenza dell'Ufficio di Presidenza e della struttura amministrativa. L'avvocato Fabrizio Di Carlo dara' cosi' l'avvio al nuovo mandato di Difensore civico, che lo vedra' impegnato al servizio dei cittadini in piena autonomia, come previsto dalla legge regionale istitutiva, la n. 126 del 1995. L'incarico di Di Carlo durera' cinque anni e alla scadenza, per legge, puo' essere rinnovato solo per un altro mandato.