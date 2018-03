RAPINA BAR SPOLTORE, PISTOLA GIOCATTOLO E LIQUIDO URTICANTE

SPOLTORE. Viso coperto dal casco, ha rapinato questa sera poco prima delle 20.30 l'incasso di un Bar di Villa Raspa di Spoltore (Pescara) in viale Europa. Il malvivente, armato di una pistola giocattolo e con all'interno del liquido urticante, è entrato nel locale e ha intimato alla titolare di consegnare i soldi in cassa. La donna ha tentato di reagire ma é stata spintonata e colpita con la sostanza urticante. Il rapinatore é poi fuggito su uno scooter che era guidato da un complice che attendeva sulla porta. La rapina é avvenuta davanti ad alcuni testimoni che hanno chiamato il '112'. La donna, sotto choc é stata soccorsa dai sanitari del 118. Non è stato quantificato l'incasso della rapina.