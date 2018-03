PRINCIPIO INCENDIO STABILE PESCARA, INTOSSICATO CARABINIERE

PESCARA. Carabiniere intossicato in maniera lieve, ieri, nelle operazioni di soccorso per un principio di incendio in un popoloso stabile di via Tavo, a Pescara, dove proprio l'intervento dei militari dell'arma di Pescara e dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme potessero causare danni più estesi e vittime. Il principio d'incendio si è sviluppato sul balcone di un appartamento al terzo piano e, dai primi accertamenti, sarebbe partito da alcuni barattoli di vernice. Durante le operazioni, è stato necessario evacuare alcuni anziani che abitavano negli appartamenti dello stesso pianerottolo.