REFERENDUM TRIVELLE, DIBATTITO PUBBLICO A SPOLTORE

SPOLTORE. Dibattito pubblico sul tema delle trivellazioni, relativo al prossimo appuntamento referendario del 17 aprile, e sulla consegna dei quesiti referendari in Corte di Cassazione per l’abolizione di alcune norme legislative sulla recente riforma scolastica “Buona Scuola”, dell’abrogazione dell’art. 35 del decreto “Sblocca Italia” (relativo all’installazione di 14 inceneritori nel centro sud Italia, di cui uno previsto in Abruzzo), della petizione sul rispetto dell’esito del referendum per l’acqua pubblica.

L’appuntamento è oggi, mercoledì 13 aprile, alle 18 nella sala consiliare del Comune di Spoltore. Coordina Carlo Spatola Mayo, ambientalista, blogger, cofondatore del M5S Abruzzo, già consigliere comunale M5S Spoltore. Parteciperanno il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, Augusto De Sanctis del Forum abruzzese dei Movimenti per l’Acqua, Ettore D’Incecco dei Cobas Scuola e Massimo Melizzi dell’associazione Pescara Punto Zero.