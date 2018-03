INCIDENTI STRADALI: PROGNOSI RISERVATA PER 25ENNE DI S.SALVO

VASTO. E' ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Pescara A.C., 25 anni di San Salvo, coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri sera attorno alle 23 sulla Sp 181, che collega Vasto a San Salvo, nei pressi del bivio per Montevecchio. Il giovane in sella a una moto enduro ha fermato la sua corsa contro la portiera, lato passeggeri, di una Mercedes. L'impatto è stato violento a tal punto da fargli fare un volo di diversi metri e riportando la frattura degli arti inferiori e ferite importanti ad una mano. Sul posto un'ambulanza del 118 dell'ospedale san Pio da Pietrelcina. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e della polizia stradale.