DROGA: COCA ED HASHISH A GIOVANI, UN ARRESTO IN MARSICA

AVEZZANO. Aveva intrapreso un cospicuo business volto al rifornimento di droga per giovani marsicani. Con l'accusa di spaccio i carabinieri della compagnia di Avezzano hanno arrestato, G.P., 35 anni di Luco. L'uomo, in seguito ad una attività di indagine da parte dei militari volta alla repressione dello spaccio di stupefacenti nella Marsica, era stato individuato come rifornitore di droga dopo aver ceduto una dose di hashish ad un giovane. Dopo questo episodio i carabinieri avevano proceduto alla perquisizione nel corso della quale erano stati ritrovati 18 grammi di hashish e più di 20 grammi di cocaina nascosti nella cucina della sua abitazione, insieme ad un bilancino di precisione e materiale impiegato nel taglio e nel confezionamento dello stupefacente. Su ordinanza del gip del tribunale di Avezzano, il trentacinquenne è stato portato nel carcere di San Nicola.