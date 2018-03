PERDE CONTROLLO DELLA MOTO E CADE. GRAVE 24ENNE

PESCARA. Un 24enne di Pescara è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. Il giovane, in sella ad una Ducati 850, mentre percorreva via Antonelli avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale; i medici si sono riservati la prognosi. Dei rilievi si è occupata la Polizia municipale di Pescara.