SPOLTORE. ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

SPOLTORE. Verranno assunti tre agenti di Polizia Municipale a Spoltore, per un periodo di cinque mesi, a partire dal 15 maggio 2016, attingendo il personale dalla graduatoria vigente, così come stabilito dalla legge. È quanto previsto in una delibera di Giunta, approvata venerdì 8 aprile.

«Tale provvedimento risponde alle esigenze organizzative della Polizia Locale, il cui organico è carente, e consente una maggiore presenza degli agenti sul territorio, nel periodo estivo», ha spiegato il Sindaco Luciano Di Lorito. «I fatti di cronaca degli ultimi mesi e in particolare l’intensificarsi di furti e di episodi di microcriminalità hanno generato una maggiore sensazione di paura e una perdita di tranquillità e della sicurezza. C’è dunque bisogno di una maggiore presenza degli agenti sul territorio e di un costante intervento da parte loro, per un controllo a tappeto di tutte le zone della città da effettuare anche con la preziosa collaborazione dei Carabinieri. È necessario adottare un piano della sicurezza, in grado di agire su più fronti, anche in vista delle varie manifestazioni e attività che animeranno il nostro territorio nei mesi estivi e che porteranno a Spoltore più persone».