COLLI SENZ’ACQUA: NUOVA ROTTURA

PESCARA. Una nuova rottura si e' determinata nella notte a Pescara alla condotta idrica di via Colle Innamorati nella fase di ripristino dell'erogazione dell'acqua, dopo i lavori di manutenzione straordinaria fatti ieri sulla derivazione di via di Sotto. La zona e' attualmente senz'acqua ma l'intervento di riparazione dei tecnici Aca - fa sapere l'ufficio Comunicazione dell'azienda - e' gia' in corso e la situazione tornera' alla normalita' in mattinata.