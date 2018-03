SI USTIONA MENTRE CERCA DI SPEGNERE FUOCO IN CANTINA

SULMONA. Ustioni al viso e al corpo per un 50enne di Sulmona, E.B., che ha tentato di spegnere il fuoco divampato nella sua cantina e, nonostante fosse ferito, è riuscito a chiamare i Vigili del Fuoco. Ora è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale grandi ustionati di Napoli. E' accaduto in una casa di via Piave, a Sulmona, intorno alle due di stamani. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe sentito dei rumori provenire dalla cantina sottostante. Una volta sceso avrebbe aperto la porta, rimanendo investito dalle fiamme. I Vigili del Fuoco, da lui avvertiti, sono riusciti a metterlo in salvo ed a mettere in sicurezza una bombola. Non accertate ancora le cause dell'incendio alimentato sicuramente dalla legna che si trovava nello scantinato.