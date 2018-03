SEQUESTRATO BUS DI LINEA NON AUTORIZZATO PER GITA SCOLASTICA

TERAMO. Autobus di linea utilizzato per servizio noleggio, nello specifico per accompagnare in una stazione sciistica dell'Aquilano una scolaresca superiore teramana, senza autorizzazione perché in servizio di linea. E' quello fermato dagli agenti della Polizia stradale di Teramo, nell'ambito dei controlli per monitorare la sicurezza delle gite scolastiche, attraverso le verifiche dei mezzi utilizzati per i viaggi. Durante uno dei controlli gli agenti hanno sottoposto a sequestro un autobus, di proprietà di una ditta teramana, non autorizzato al trasporto da noleggio perché destinato a servizio di linea.

La Polizia Stradale ha segnalato la ditta alla Motorizzazione civile di Teramo per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.