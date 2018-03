MIGRANTI: CARENZE IN STRUTTURA FOSSACESIA, SINDACO LA CHIUDE

FOSSACESIA. Chiusura immediata di una struttura che ospita migranti, a Fossacesia, in seguito a un'ispezione dei Carabinieri del Nas di Pescara i quali, lo scorso 18 marzo, avevano accertato carenze igienico-sanitarie e difformità in materia di sicurezza. E' quanto disposto dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che ha firmato un'apposita ordinanza. Nel corso del controllo alla struttura, gestita da una cooperativa, i militari del Nas di Pescara, insieme a personale della Asl di Chieti, avevano accertato gravi carenze igienico sanitarie, sia nei locali sia nei bagni, e carenze strutturali; alcuni dei presenti - 25 in tutto i migranti - erano ospitati in un sottotetto più basso di un metro.