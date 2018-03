CONTROLLI SCUOLE L'AQUILA, 10 GRAMMI DI HASHISH NEI BAGNI

AVEZZANO. Cinque dosi di marijuana e sei di hashish, per complessivi 10 grammi di sostanze, sono state trovate dai Carabinieri all'Aquila nei bagni e nei cortili interni del Liceo Artistico e dell'istituto per Geometri nel corso di controlli, concordati con i dirigenti scolastici, ai quali ha preso parte il Nucleo Cinofili di Chieti. Controllate circa 25 aule con un totale di 650 studenti circa. Controlli erano stati fatti, nei giorni scorsi, anche nella Marsica dove era stato sorpreso un alunno mentre tentava di gettare una dose di droga dalla finestra. L'attività, che verrà ripetuta con l'accordo preventivo con le autorità scolastiche, ha la finalità di prevenire qualsiasi illecito connesso con gli stupefacenti in ambiti scolastici al fine far comprendere agli studenti quanto possa nuocere alla salute il consumo di sostanze stupefacenti.