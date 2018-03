TENTANO FURTO IN CASA, SCOPERTI SI SPACCIANO PER TECNICI GAS

AVEZZANO. Si sono spacciati per tecnici del gas dopo essere stati scoperti da un'anziana mentre tentavano un furto in abitazione. E' accaduto ad Avezzano dove il personale del Commissariato ha denunciato due giovani di 29 e 25 anni. La signora, insospettita dai rumori provenienti dalla vicina abitazione, di proprietà del figlio, era andata a controllare trovando i due che le hanno di essere tecnici del gas e che, ormai scoperti, sono fuggiti in auto. L'intervento di una Squadra Volante ha permesso prima di individuare il veicolo usato per la fuga, sprovvisto di assicurazione, poi di identificarli. I giovani, con precedenti anche per reati connessi alla detenzione di droga, sono stati denunciati a piede libero.