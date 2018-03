INCIDENTE COL TRATTORE NEL PESCARESE, FERITO 59ENNE

PIANELLA. Un 59enne di Pescara è finito in ospedale ieri per le lesioni riportate in seguito a un incidente agricolo avvenuto in serata a Pianella, in contrada Astignano. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di un trattore gommato in un terreno di sua proprietà, quando il mezzo si sarebbe ribaltato. I soccorritori lo hanno trovato a terra, nei pressi del veicolo. Sul posto è intervenuto il 118, anche con l'elicottero, che, però, non è potuto ripartire a causa della nebbia. Il 59enne è stato quindi trasportato in ambulanza in ospedale, dove è arrivato cosciente; avrebbe riportato un politrauma. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Pescara.