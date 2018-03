MANUTENZIONE, GIOVEDÌ 7 SENZ'ACQUA ALCUNE STRADE A PESCARA

PESCARA. Giovedì pomeriggio senz'acqua alcune strade a Pescara a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi per giovedì 7 aprile sono previsti, informa l'Aca, sulla derivazione di via di Sotto, incrocio con Via Pandolfi, dalle ore 14 alle 19. Le zone sono Colle Pineta, via Colle Innamorati, via di Sotto (fino ad Acqua e Sapone), via Colle Scorrano, via Colle di Mezzo, Strada del Palazzo, Strada Prati lato destro verso Spoltore, salita Cellini, via Colle Marino, via Pandolfi e traverse.