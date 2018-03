RUBATI 32 PC DA SCUOLA ELEMENTARE VASTO, MANCAVA ALLARME

VASTO. Ignoti la scorsa notte hanno portato via 32 computer, per una valore stimato di circa 20mila euro, dalla scuola elementare 'Martella' di Vasto in via Bachelet nei pressi del palazzo di Giustizia. I ladri hanno scardinato le porte delle classi portando via i pc portatili utilizzati sia per le lavagne multimediali che per il registro elettronico. La struttura scolastica non è dotata di sistema di allarme.