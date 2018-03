DROGA: SORPRESO CON LA COCAINA,ARRESTATO DAI CARABINIERI A CHIETI

MANOPPELLO. Un uomo di 29 anni di Manoppello Scalo (PE), e' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Chieti, dopo essere stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina. Una pattuglia dell'Arma, dopo averlo notato alla guida di una BMW di grossa cilindrata, lo ha seguito per alcuni chilometri decidendo di procedere ad un controllo una volta giunti nei pressi del centro abitato di Manoppello Scalo. Il 29enne, a seguito di una perquisizione personale, e' stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenenti, complessivamente, 2,7 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha invece consentito il recupero di altri 24,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonche' 1.850 euro in banconote di vario taglio. L'uomo e' stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.