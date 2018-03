FINISCE CON L'AUTO IN CORTILE CASA DOPO VOLO 2 METRI, ILLESO

MONTESILVANO. Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, sabato, a Montesilvano: un 22enne del posto, alla guida di una Fiat Punto, mentre percorreva via Vestina, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, finendo nel cortile di un'abitazione, situato un paio di metri più in basso rispetto alla strada. Il giovane è uscito da solo dall'automobile ed è rimasto praticamente illeso. È stato comunque trasportato in ospedale dal 118 per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Montesilvano e quelli di Pescara, con l'autogru per il recupero del veicolo. Intervenuta anche la Polizia municipale.