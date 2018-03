GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, 4 PATENTI RITIRATE NEL CHIETINO

CHIETI. Quattro patenti di guida ritirate ad automobilisti positivi all'alcoltest nel corso di controlli della Polizia Stradale di Chieti a Francavilla al Mare (Chieti), sia sulla Statale 16 sia in viale Alcione. Due automobilisti saranno anche denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica alla luce della ragguardevole percentuale di alcolemia riscontrata. Nel corso dei controlli sono stati scoperti due veicoli senza copertura assicurativa, con relativo sequestro dei mezzi, e sette casi di mancata revisione periodica del veicolo. Complessivamente i punti decurtati sono 55.

«La Polstrada – ricorda una nota - intensificherà i controlli per prevenire le cosiddette 'stragi del sabato sera' sul litorale provinciale anche in relazione all'introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. La guida sotto effetto di alcool o stupefacenti costituisce ipotesi aggravante. Nel caso di esito mortale del sinistro con colpa del conducente alterato è disposto l'arresto obbligatorio in flagranza».