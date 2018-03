ABRUZZO CIVICO, MICHELE CASSONE NUOVO COORDINATORE REGIONALE

PESCARA. Michele Cassone è il nuovo coordinatore regionale di Abruzzo Civico. A indicarlo alla guida del movimento civico regionale è stato il consiglio direttivo riunitosi a Pescara. Ingegnere 43enne, quadro apicale in Ferrovie dello Stato, Cassone è stato presidente di Legambiente Silvi. Nel 2014 è stato candidato sindaco a Silvi (Teramo) con una coalizione civica che ha riscosso all'esordio quasi il 20% delle preferenze. Vice coordinatore di Abruzzo Civico sarà Mauro Petrucci, già sindaco di Ripa Teatina (Chieti), vice presidente Paolo Basilico, coordinatore di Abruzzo Civico Atri (Teramo), già sindaco di Atri. Silvano Sgammotta (L'Aquila) è responsabile Enti Locali, Antonio Turdò (San Salvo) responsabile dell'organizzazione e Gianluca Pomante (Teramo) responsabile legale. «Alle comunali correremo in gran parte dei casi con nostri candidati sindaci indipendenti - spiega Cassone - in alternativa agli schieramenti tradizionali di centrodestra e centrosinistra».