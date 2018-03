INSEGUITO E ARRESTATO A FOGGIA SU TIR RUBATO NEL TERAMANO

COLONNELLA. Inseguito e arrestato dai carabinieri a bordo di un Tir carico di bibite rubato dal deposito della Logistica Adriatica di Colonnella (Teramo). E' successo nel Foggiano: i carabinieri delle compagnie di Alba Adriatica e Foggia e dell'11esima Brigata Puglia-Cio di Bari, hanno posto in stato di fermo per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale Angelo Losurdo, 47 anni, di Cerignola (Foggia). L'uomo era alla guida di un Tir Mercedes rubato poche ore prima in contrada Vallecupa di Colonnella: il mezzo era stato intercettato grazie al segnale satellitare dell'antifurto e alla indicazioni fornite dai militari di Alba Adriatica, nei pressi dello svincolo di Trinitapoli lungo la statale 673. Per fermare la corsa del mezzo, dopo che l'autista aveva saltato il posto di blocco dei carabiieri, i militari dell'Arma hanno dovuto esplodere un colpi di pistola contro uno pneumatico posteriore. A bordo c'era un carico di 650 cartoni di bibite, rubato anch'esso dal deposito della Logistica Adriatica. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Foggia a disposizione del magistrato.