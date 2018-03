PROVINCIA DELL’AQUILA, TAGLI ALLA SPESA PER LE SEDI DEL CAPOLUOGO

L’AQUILA. Nell’ambito di una razionalizzazione organizzativa e logistica, e con una particolare attenzione al contenimento della spesa pubblica, la Provincia dell’Aquila sta avviando il trasferimento di alcuni settori, e in particolare i servizi delle Politiche del Lavoro e del Centro per l’impiego, in una nuova sede.

L’Ente ha infatti pubblicato sul proprio sito internet un avviso esplorativo attraverso il quale ricerca uno o più stabili in affitto, nel territorio comunale, con una superficie di almeno 1500 metri quadrati di uffici, oltre ad archivi e magazzini.

I privati e le amministrazioni pubbliche che abbiano a disposizione spazi e strutture con i requisiti richiesti, potranno far pervenire offerte per mettere a disposizione della Provincia gli immobili a titolo gratuito o con una quota a carico dell’amministrazione provinciale.

Fermo restando il possesso dei requisiti tecnici previsti nell’avviso, la Provincia darà priorità alle offerte relative a locali di proprietà di altre amministrazioni pubbliche.