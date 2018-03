UN NUOVO PARCO PER PIANELLA

PIANELLA. Sarà realizzato in via Pescara, in un’area oggetto di recenti ed importanti opere di urbanizzazione proprio nei mesi scorsi, a pochi passi dal nido comunale: si tratta del parco pubblico cittadino, atteso da tempo della cittadinanza.

L’area di circa 3000 mq, già di proprietà comunale, vedrà presto l’avvio dei lavori, finanziati mediante una delibera regionale con un contributo di 240000 € che prevede la realizzazione di un campo polivalente, arredo urbano, giochi e tanto verde, ma soprattutto uno skate park, che allineera' Pianella, prima nella provincia, alle più moderne tendenze giovanili nord europee . Una carenza trentennale che ha costretto soprattutto le famiglie con bambini a spostarsi nei parchi del circondario o ripiegare nell’area scolastica per trascorrere qualche ora in tranquillità all’aria aperta.