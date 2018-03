MORTO IN OSPEDALE AGRICOLTORE FARINDOLA FERITO IN INCIDENTE

PESCARA. Deceduto nella tarda serata di ieri l'agricolture di 78 anni che era rimasto ferito ieri mattina in un incidente agricolo in contrada Chianchiarino di Farindola (Pescara). Secondo la ricostruzione, l'agricoltore avrebbe messo in moto il trattore in un rimessaggio di proprietà senza accorgersi che era inserita già la marcia. Il mezzo si sarebbe mosso e, nel tentativo di fermarlo, l'uomo avrebbe cercato di salire finendo a terra. Soccorso dai sanitari del 118, il 78enne era stato ricoverato in elicottero all'ospedale di Pescara, in prognosi riservata. Poi, il peggioramento del quadro clinico ed il successivo decesso. Il magistrato ha già autorizzato la restituzione della salma ai familiari.