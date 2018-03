ORTONA. SCONTRO IN A14, 3 FERITI

ORTONA. Bambina ferita insieme al padre che risulta ricoverato in gravi condizioni in ospedale. E’ il bilancio di un incidente avvenuto ieri sulla A14 tra Lanciano ed Ortona. Sulposto si sono formati cinque chilometri di coda in direzione nord in seguito a un tamponamento tra sei veicoli avvenuto al km 412,800.

Nello scontro sono rimaste ferite tre persone; una di queste, avrebbe riportato lesioni più gravi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Pescara. Il traffico è rimasto bloccato e la carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'eliambulanza. Rallentamenti anche in direzione sud.

Sul posto il 118, il personale di Autostrade e la Polizia autostradale. Coordina gli interventi il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara).