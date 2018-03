PONTE CICLOPEDONALE UNIRA' TERAMANO CON PESCARESE, OK A GARA

SILVI. Assegnata la gara d'appalto per la realizzazione del ponte viabile e ciclopedonale che colleghera' la provincia teramana con quella pescarese attraversando il Piomba fra Silvi e Citta' Sant'Angelo. L'opera, complessivamente, costera' circa 2 milioni di euro; 1 milione e mezzo solo per i lavori del ponte che saranno eseguiti dalla ditta Amorini Giovanni di Afragola. L'intervento dovra' essere concluso in 360 giorni dalla data di consegna dei lavori (che avverra' fra circa un mese). La struttura e' lunga 60 metri e larga 8 metri e mezzo e sara' realizzata in parallelo all'attuale passante ferroviario.