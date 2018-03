INCIDENTE AGRICOLO A FARINDOLA, FERITO 78ENNE

FARINDOLA. Un uomo di 78 anni é rimasto ferito questa mattina in un incidente agricolo accaduto in una zona di aperta campagna nel comune di Farindola (Pescara). Per cause in corso di accertamento l'anziano sarebbe caduto dal trattore che poi sarebbe finito contro un albero. Subito soccorso e stabilizzato sul posto, il 78enne é stato poi trasferito con l'elicottero del 118 all'ospedale di Pescara. L'uomo non sarebbe però in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Penne.