UOMINI DISARMATI RAPINANO BANCA PESCARA, BOTTINO 15MILA EURO

PESCARA. Rapina in banca, ieri mattina, a Pescara: in azione, attorno alle 10.30, nella filiale Caripe di via Tiburtina, due uomini disarmati che sono fuggiti con un bottino di circa 15mila euro. Secondo le prime informazioni, una volta entrati nell'istituto, i rapinatori hanno intimato ai dipendenti di consegnare loro il denaro in cassa, poi si sono dati alla fuga. Non è chiaro al momento se si siano allontanati a piedi o se ci fosse un mezzo ad attenderli all'esterno. Sul posto c'è la Polizia, con squadra Volante, Mobile e Scientifica.