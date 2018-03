CALCIO: SCONTRI GIULIANOVA, DASPO PER 6 TIFOSI AVEZZANO

AVEZZANO. Il questore di Teramo ha emesso 6 provvedimenti di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) a altrettanti tifosi della'Avezzano calcio in relazione ai fatti accaduti a margine della gara Giulianova-Avezzano, valevole per il campionato di Serie D girone F, disputata allo stadio Fadini di Giulianova lo scorso 8 novembre. I sei ultrà erano stati segnalati alla questura dai carabinieri di Giulianova. "Nonostante la totale carenza di ordine pubblico - hanno sostenuto attraverso il legale, Roberto Verdecchia - e nonostante l'aggressione del tutto ingiustificata e gratuita da parte dei tifosi locali, a cui si è dovuto rispondere seppur con le vie brevi per difesa, il questore di Teramo non ha inteso crederci applicando un ingiustificato Daspo che verrà - concludono - impugnato nelle sedi opportune stante la palese violazione di legge".