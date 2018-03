UBRIACA GUIDA CONTROMANO E PROVOCA INCIDENTE, DENUNCIATA

L'AQUILA. La polizia ha denunciato per guida in stato d'ebbrezza ai sensi dell'articolo 186 bis, comma lett. C e comma 2-bis del Codice della Strada, G.R., aquilana di anni 38, procedendo al ritiro della patente di guida e alla contestuale decurtazione di 10 punti dal documento. Nella sera del 13 marzo, personale della Squadra Volante è intervenuto sulla S.S.5 bis altezza rotatoria via Mausonia, a seguito di un incidente stradale che vedeva coinvolte due autovetture; incidente causato da una di queste che aveva affrontato la rotatoria in senso di marcia contrario. La conducente è stata sottoposta alla prova alcolemica da cui è emerso un valore del tasso alcolemico pari a 1,86 g/l. La vettura invece è stata sottoposta a sequestro amministrativo.