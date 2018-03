AUTO RUBATE RECUPERATE, CIRCOLAVANO CON TARGHE CONTRAFFATTE

LANCIANO. Gli agenti del Commissariato di Lanciano hanno recuperato quattro auto rubate la notte del 13 febbraio scorso nella concessionaria Mix Car di Lanciano. Le macchine (Jeep Renegade, Lancia Ypsilon, Giulietta Alfa Romeo e Fiat 500L), del valore complessivo di 100 mila euro, circolavano in zona con targhe italiane contraffatte o con targhe tedesche scadute da mesi.

Con l'accusa di ricettazione sono stati denunciati due uomini di 62 e 32 anni. Quest'ultimo, in particolare, dovrà rispondere anche di furto di gasolio ai danni dell'azienda per cui lavora. Entrambi i denunciati avevano la disponibilità di due delle auto rubate che venivano custodite in un garage. Ulteriori indagini sono in corso per stabilire la provenienza delle targhe e scoprire chi materialmente ha commesso il furto.