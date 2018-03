BLITZ CARABINIERI IN SCUOLE ORTONA, TROVATA MARIJUANA

ORTONA. Nuova operazione antidroga nelle scuole del Chietino che ha portato al sequestro di marijuana. I Carabinieri del Comando Compagnia di Ortona, in collaborazione con il Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Chieti, hanno eseguito, ad appena un mese di distanza da un'analoga iniziativa, nuovi controlli nei pressi e all'interno degli istituti scolastici del comune di Ortona. In particolare, i dieci carabinieri impiegati con un cane antidroga hanno ispezionato alcune scuole superiori durante l'orario di lezione ed ancora una volta è stato Black, labrador in forza al Nucleo Cinofili di Chieti, a trovare diverse dosi di marijuana nascoste nei bagni o abbandonate nei cortili degli istituti scolastici, pronte per essere consumate. In un caso la droga è stata trovata nelle tasche di uno degli studenti, maggiorenne, che è stato segnalato alla Prefettura di Chieti quale assuntore di sostanze stupefacenti. ''Anche stavolta - si legge in una nota - c’è stata piena collaborazione di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata per contribuire a debellare l'odiosa piaga dello smercio e del consumo di droghe nelle vicinanze o all'interno delle scuole''.