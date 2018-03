UOMO USTIONATO IN INCENDIO VANO ASCENSORE A PESCARA

PESCARA. Un uomo di 64 anni è rimasto ferito, con ustioni di secondo grado su viso e braccia, in un principio di incendio sviluppatosi nel vano ascensore di una palazzina in via Ilaria Alpi a Pescara. Dopo l'allarme lanciato dai condomini nello stabile sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare il rogo, mentre il fumo aveva già invaso l'androne della palazzina. Al momento non è chiara la dinamica né si sa cosa abbia provocato l'incendio che sarebbe, comunque, di natura accidentale. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Pescara. Il ferito è stato trasferito in ospedale.