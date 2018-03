RUBAVANO IN ABITAZIONE, ARRESTATI IN FLAGRANZA NEL CHIETINO

CHIETI. Due persone sono state arrestate la notte scorsa a Francavilla al Mare dai carabinieri dopo una colluttazione avvenuta all'interno di un'abitazione - in quel momento vuota - dove stavano compiendo un furto. Gli arrestati sono Alessio Cavallucci di 50 anni di Francavilla al Mare e Costantin Radu, 28 anni, romeno. Per entrambi le accuse sono furto e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno sorpreso i due uomini in flagranza mentre accatastavano elettrodomestici ed altri mobili che avrebbero poi portato via in un secondo momento. Ad insospettire i militari è stato il fatto che la porta del garage dell'abitazione, disabitata in questo periodo, era aperta. I ladri hanno ingaggiato una colluttazione con i militari e uno dei due è riuscito a dileguarsi temporaneamente nelle campagne circostanti ma subito dopo è stato rintracciato e bloccato. Nell'abitazione del rumeno è stato trovato altro materiale di provenienza illecita. (