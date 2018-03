SICUREZZA, IL SINDACO DI SPOLTORE SCRIVE AL PREFETTO

CRONACA. SPOLTORE. Dopo gli ultimi furti effettuati a Spoltore e altri episodi di cronaca, avvenuti nei mesi scorsi sul territorio e nelle zone limitrofe, il sindaco Luciano Di Lorito vuole fare il punto della situazione per garantire maggiore sicurezza e tranquillizzare la cittadinanza.

Per questo mercoledì scorso ha inviato una lettera al Prefetto di Pescara Francesco Provolo, in cui ha richiesto la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in tempi brevi.

«L’incontro», spiega il primo cittadino, «sarà l’occasione per illustrare gli impegni presi dal sottoscritto e le conseguenti azioni messe in campo dall’Amministrazione, per frenare l’ondata di furti nelle abitazioni e non solo, che saranno realizzate nel mese di aprile, tenuto conto anche dell’integrazione del sistema di videosorveglianza e della volontà di dotare di armamento il corpo della Polizia Locale», ha spiegato il primo cittadino.

«Torneremo, inoltre, ad analizzare le criticità che permangono in merito agli episodi di criminalità che investono l’intero territorio comunale».