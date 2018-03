INCIDENTI STRADALI: GIOVANE INVESTITA DAVANTI UNIVERSITÀ

PESCARA. Una 22enne di Avezzano (L'Aquila) è ricoverata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile, mentre attraversava la strada, in viale Pindaro, di fronte all'università, a Pescara. La giovane, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata travolta in prossimità delle strisce pedonali da un suv Mercedes guidato da un 63enne della provincia di Chieti. All'origine dell'incidente ci sarebbero, tra l'altro, la scarsa visibilità dovuta alla pioggia e all'asfalto bagnato. Soccorsa, la giovane è stata trasportata in ospedale; ne avrà per 30 giorni. Dei rilievi si sono occupati gli uomini della Polizia municipale. (