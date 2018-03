FOSSO PRETARO, L’ACA AVVIA I LAVORI SUL DEPURATORE

PESCARA. L’ACA ha reso noto al Comune che sono cominciati i lavori a Fosso Pretaro da parte dell’Aca, sollecitati anche dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle azioni di attenzione alla qualità delle acque ai fini della balneazione. Gli interventi riguardano principalmente il depuratore di Fosso Pretaro, che la scorsa estate, a causa di alcune criticità aveva portato all’emissione di divieti di balneazione anche sul litorale pescarese, ai confini con il Comune di Francavilla.

L’Aca sta procedendo alla riparazione della condotta di scarico a mare del depuratore, oltre ad operare alcuni interventi sul depuratore stesso, finalizzati al superamento di dette criticità. Si tratta di un primo passo a cui, come annunciato, ne seguiranno altri relativi ai fronti su cui grazie all’azione di monitoraggio e controllo voluta dall’Ente e realizzata in sinergia con tutti gli altri soggetti territoriali competenti, sono state individuate criticità da superare, al fine di migliorare le condizioni della balneazione per la prossima stagione estiva.