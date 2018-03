CONDOTTA DI PASTINO, CONCLUSI I LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL TRATTO DANNEGGIATO

TERAMO. La Ruzzo Reti Spa ha concluso i lavori per lo spostamento e la messa in sicurezza della condotta principale di Pastino, frazione di Tossicia, la cui rottura l’anno scorso provocò la mancanza di acqua e disagi per gran parte della popolazione teramana.

L’ultimo atto dei lavori, che finora si sono concretizzati nella sistemazione di una condotta provvisoria, nella bonifica e nel consolidamento dei terreni circostanti e nella posa in opera della condotta definitiva, sarà l’allaccio del nuovo impianto di Pastino con la rete adduttrice principale.

Per consentire l’attivazione della nuova condotta, mercoledì 16 marzo, dalle ore 8 alle 18 circa, si dovrà interrompere il flusso idrico e quindi il servizio subirà un'interruzione nei seguenti comuni: Teramo, per le sole parti alte (Villa Gesso, Castagneto, Castrogno, Colle Parco, Coste Sant'Agostino, Varano), Isola del Gran Sasso (limitatamente alla frazione di Pretara), Montorio al Vomano, Tossicia, Torricella, Colledara, Castellalto, Canzano, Campli, Bellante, Sant'Omero, Sant'Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto.