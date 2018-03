CALCI E PUGNI AD AUTOMOBILISTA PER UNA MANOVRA SBAGLIATA

L'AQUILA. Inseguito in auto per un paio di chilometri e raggiunto da un giovane che lo riteneva responsabile di una manovra pericolosa, viene ingiuriato e minacciato dallo stesso automobilista che alla fine prende a pugni e calci prima lui, poi la sua automobile, ammaccandone la carrozzeria. E' accaduto qualche giorno fa alla periferia dell'Aquila. Il giovane, dopo indagini degli agenti della Squadra Mobile a cui l'uomo vittima dell'aggressione si era rivolto, è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni personali, ingiuria, minacce e danneggiamento.