COMPLETAMENTO LAVORI SULLA PROVINCIALE 18 NEPEZZANO-COLLEMINUCCIO-VARANO

TERAMO. Lavori di completamento sulla provinciale 18, nel territorio del Comune di Teramo, Nepezzano-Varano –Colleminuccio. L’intervento per 90 mila euro prevede il risanamento del corpo stradale e tratti di asfalto. La ditta incaricata dei lavori è la Atlante di Silvi.

“I lavori verranno completati in due mesi - annuncia il consigliere provinciale Maurizio Verna – e sono molto attesi dai residenti. La Provincia, inoltre, ha approvato il progetto per la sistemazione della frana di valle sulla provinciale 47 in località Valle San Giovanni. In questo caso parliamo di un intervento di 200 mila euro”.

Il progetto e i tempi di realizzazione dei lavori saranno illustrati ai cittadini nel corso di un incontro che si svolgerà a Valle San Giovanni martedì prossimo, 15 marzo, alle ore 19