RAPINA DA MILLE EURO ALL'UFFICIO POSTALE DI MARTINSICURO

MARTINSICURO. Rapina poco prima della chiusura pomeridiana di ieri all'ufficio postale di via Piemonte a Martinsicuro. Con il viso coperto da una sciarpa due uomini, uno dei quali impugnava una pistola, hanno minacciato gli impiegati e un cliente e si sono fatti consegnare il denaro custodito nella cassa, prima di fuggire e far perdere le tracce. Sembra che il bottino della rapina non superi i mille euro. Sono in corso indagini dei Carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo della compagnia di Alba Adriatica (Teramo).