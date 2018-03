RUBARONO CASSAFORTE IN CANTINA DEL FUCINO, QUATTRO CONDANNE

AVEZZANO. Si erano introdotti nella Cantina del Fucino e avevano rubato la cassaforte contenente assegni e oltre mille euro in contanti. Per questo motivo due romeni di 30 e 24 anni sono stati condannati dal giudice del tribunale di Avezzano a scontare rispettivamente 5 e 3 anni di reclusione. Accompagnati da due connazionali, condannati anche loro nello stesso procedimento a scontare 9 mesi di reclusione, i due avevano forzato la serranda sul retro della cooperativa sociale e, oltre a smurare la cassaforte con assegni e contanti, avevano rubato due telefonini. I quattro, però, erano stati identificati e arrestati dalle forze dell'ordine grazie alle impronte digitali lasciate durante il furto. L'accusa in giudizio è stata rappresentata dal pubblico ministero Silvia Cesarina Stornelli.