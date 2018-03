LAVORI DI MANUTENZIONE ACA, DISAGI IN ALCUNE ZONE DI PESCARA

Con la presente si rende nota la comunicazione dell’ACA che a causa di lavori di manutenzione sulla rete, fa sapere che ci saranno disagi per la fornitura dell’acqua nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 marzo.

MERCOLEDI’ 09.03.2016 si effettuerà intervento di manutenzione sulla condotta idrica di Via Aterno. Pertanto, mancherà acqua dalle ore 8:00 alle ore 16:00 nelle seguenti zone: Via Aterno, Via Sacco, Via Stradonetto, Via Raiale, Via Tavo e vie limitrofe.

GIOVEDI’ 10.03.2016 dalle ore 9:00 alle ore 14:00, invece, a causa di lavori di manutenzione straordinaria su derivazione da Colle Pineta mancherà l’acqua in alcune zone di Pescara e precisamente: Colle Pineta, Via Terra Vergine, Via Notturno, Via Lago Isoletta, Via della Bonifica, Strada Provinciale S. Silvestro, Via Alfredo Luciani, Via Luigi Polacchi e vie limitrofe.