ADEGUAMENTO SISMICO, AL VIA I LAVORI NEL MUNICIPIO DI PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA. E’ operativa, da oggi, la sede provvisoria del Municipio di Pratola Peligna (L’Aquila) presso l’edificio dell’ex Giudice di Pace, in vista dell’avvio, nei prossimi giorni, dei lavori di adeguamento sismico della sede comunale di via Circonvallazione Occidentale. I lavori, per un importo complessivo di 1 milione e 100mila euro, sono il frutto di un progetto fortemente voluto dalla giunta guidata dal sindaco Antonio De Crescentiis, presentato nel luglio 2013. Nello specifico, al finanziamento regionale di un milione di euro, si aggiunge una compartecipazione del Comune di Pratola Peligna per 100mila euro.

«Il progetto – ha spiegato De Crescentiis – si è classificato secondo, ed è stato quello che ha ottenuto più fondi tra i 47 presentati».