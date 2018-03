GESTORE PALESTRA DENUNCIATO PER RICETTAZIONE A PESCARA

PESCARA. Il gestore di una palestra di Pescara è stato denunciato dagli agenti della locale Squadra Mobile per ricettazione: l'uomo, un 42enne, é stato trovato in possesso di una parte del materiale sportivo e attrezzature ginniche per un valore complessivo di oltre 60mila euro che erano state rubate dalla palestra 'Pescara Fitness Club' di viale Pindaro.

L'uomo si é giustificato dinanzi agli investigatori sostenendo di aver acquistato l'attrezzatura su internet per duemila euro, una cifra irrisoria rispetto al valore reale del materiale ritrovato che é stato restituito ai legittimi proprietari.